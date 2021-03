Ascoli abbraccia il suo Dardust , due concerti in piazza a giugno con l'ultimo capitolo della trilogia

ASCOLI - Era inevitabile che accadesse dopo il ciclone mediatico che ha investito Dardust per i recenti trionfi sanremesi, sia come autore che come protagonista sul palco. Inevitabile soprattutto dopo di aver dimostrato di amare profondamente la terra in cui è nato e cresciuto, non mancando mai di citarla, ringraziarla e promozionarla, a partire dai servizi fotografici realizzati ad Ascoli e dalla collaborazione con tanti talenti nostrani, come i tamburini della Quintana.

Ecco dunque che Dario Faini, in arte Dardust, è stato chiamato dall’Arengo per essere il grande protagonista dell’estate ascolana.



Gli appuntamenti

Prima ancora dello svolgimento del Memorial Alessandro Troiani, in cui il “Re Mida” del pop italiano sarà circondato da molti big della canzone, il musicista, produttore e autore sarà a giugno al centro di un doppio appuntamento per proporre dal “vivo” i brani del suo ultimo album, uscito poco più di un anno fa e da allora rimasto poco veicolato attraverso i concerti a causa del perdurare della pandemia. Le due esibizioni, inizialmente previste in teatro, sono state spostate nel salotto cittadino, per allargare il numero degli spettatori. I concerti, voluti fortemente dall’Arengo, per evidenziare anche la gratitudine nel suo impegno di far veicolare il nome di Ascoli fuori dai confini, avranno luogo il 18 e del 19 giugno e saranno frutto dell’impegno del sindaco Marco Fioravanti e di due assessorati comunali, agli eventi guidato da Monia Vallesi e alla cultura con Donatella Ferretti. Il doppio concerto, che coinvolgerà lo sguardo artistico di un altro ascolano, Pietro Cardarelli per le luci e le scene, permetterà di far tornare al pubblico delle Cento Torri il repertorio di Dardust a quasi due anni dalla sua precedente esperienza live ascolana, avvenuta nel settembre 2019 al Ventidio Basso. Stavolta, sotto i riflettori saranno i brani dell’album “S.A.D. Storm And Drugs”, ultimo capitolo di una trilogia avviata nel 2015 con “Seven”, esordio discografico concepito a Berlino e proseguita nel 2016 con “Birth”, ispirato all’Islanda.



Le collaborazioni

Per Faini l’impegno in piazza del Popolo rappresenta l’occasione di tornare ad esibirsi dal vivo dopo un lungo periodo in studio, che gli ha permesso di creare numerosi successi per altrettanti nomi della musica italiana: da Mahmood ad Elodie, da Tommaso Paradiso al duo Emma-Amoroso, sino a Benny Benassi e alle cinque canzoni dell’ultimo festival di Sanremo, create per Irama, Madame, La Rappresenta di Lista, Noemi e Francesco Renga. I due eventi permetteranno di accogliere in piazza del Popolo 500 spettatori ad ogni serata. Un doppio appuntamento quello con Dardust che si preannuncia “sold out” prima ancora della messa in vendita dei biglietti. Una opportunità per l’artista ascolano di ringraziare la città per il grande affetto tributatogli nell’ultimo periodo e offrire dal palcoscenico tutto il suo personale mondo artistico, puntando su uno un crescendo emozionale presso un pubblico pop.

