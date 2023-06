GROTTAMMARE Sistemazione dell’arenile e cura del verde. A Grottammare gli operai comunali proseguono con la manutenzione costante delle spiagge. Ultimi ritocchi per il nuovo lungomare della Repubblica, oggetto di una grande opera di riqualificazione, in questi giorni saranno infatti collocati ulteriori cestini per i rifiuti, rastrelliere e panchine.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Ascoli, travolta sul monopattino, finisce all'ospedale: caccia al pirata della strada con l'auto rossa



Il metodo

«Oltre al lavoro quotidiano di pulizia delle nostre spiagge, come la rimozione delle alghe che si depositano sulla battigia, portato avanti dagli operai comunali – spiega il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi – procedono anche i lavori di sistemazione del verde orizzontale. In quest’ultimo caso, così come per la ripulitura di strade, aiuole e parchi, con interventi di taglio erba e sistemazione generale, ci affidiamo tramite la Picenambiente, come ormai avviene da diversi anni, a tre cooperative: Diogene, Fabbrica dei Fiori e la Eurocoop Laga». Mentre detriti di rifiuti, trasportati dal torrente Menocchia si sono depositati sul litorale di Cupra Marittima, quando le spiagge erano già state sistemate. «Alcuni tratti della nostra spiaggia, già pronti per essere allestiti – spiega il sindaco di Cupra, Alessio Piersimoni - sono stati recentemente coperti di detriti portati dalle acque del Menocchia. In particolare alla foce del torrente creando anche qualche disagio ai pescatori. Ed ecco che i nostri operai, supportati da tre ditte esterne, sono prontamente intervenuti per la rimozione del materiale spiaggiato, poi la Picenambiente si è interessata del relativo smaltimento. Stesso lavoro di pulizia è stato portato avanti dai privati per quanto riguarda le singole concessioni. Questo importante lavoro sinergico ci ha consentito di essere pronti ad ospitare le diverse iniziative che si sono susseguite a Cupra». Il sindaco Piersimoni parla anche della cura del verde orizzontale: «Siamo recentemente intervenuti anche per quanto riguarda lo sfalcio delle erbe lungo le strade comunali, attraverso una ditta esterna, così come per i singoli quartieri».

Le piogge

«Non dimentichiamo - chiude il primo cittadino - che le forti piogge di questi giorni insieme alle temperature calde consentono una rapida e importante crescita della vegetazione, quindi è importante essere pronti ad intervenire. Anche la Provincia ci ha supportati per quanto riguarda le strade di sua competenza».