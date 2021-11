Mercatini, eventi e street food per Natale: a Cupra Marittima si parte da domenica. Ecco tutti gli appuntamenti

CUPRA MARITTIMA - Tra mercatini e momenti di intrattenimento al via con gli eventi natalizi a Cupra. Si parte domenica prossima, alle 10, con il mercatino di Natale dove esporranno hobbisti del territorio, commercianti e le associazioni cuprensi, e lo Street food a cura dell’associazione Colori e Sapori del Piceno.

Dalle 10.30 in piazza Possenti si vivrà un momento musicale musica con il gruppo folkloristico “Folkarmònia” dell’associazione musicale “Amadeus”, seguirà il laboratorio musicale per bambini. Non mancherà la Casa di babbo Natale. Dalle 16 l’animazione, a cura dell’associazione Avis comunale di Cupra Marittima, proseguirà con il gruppo amatoriale “Gli scozzesi di Offida” che sfileranno per le vie del centro. Il secondo appuntamento con i grandi eventi natalizi è previsto per domenica 12 dicembre, alle 12, con lo spettacolo natalizio delle atlete Asd Ginnastica Cupra, in piazza Possenti dove seguirà alle 16 il musical “Un’avventura di Natale”, degli Artisti Ciquibum. Gli eventi proseguiranno fino al 6 gennaio quando la piazza si animerà ancora una volta per grandi e piccini con balli, giochi e magia con le Befane di Ciquibum.

Anche quest’anno torna a Cupra la “Lotteria di Natale” promossa dall’Amministrazione comunale, dalla Pro loco e i commercianti del territorio cuprense. I premi consisteranno in buoni spesa da spendere negli esercizi commerciali che aderiranno al progetto. La lotteria partirà il 9 dicembre e l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà in diretta sul canale YouTube del Comune di Cupra Marittima, alle 21.15 del 9 gennaio prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA