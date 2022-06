Incubo finito lungo l'autostrada A14, da oggi stop ai cantieri (salvo sorprese)

CUPRAMARITTIMA - Ultime ore da incubo. O almeno si spera. Perché anche quella di ieri è stata una giornata difficile lungo l'autostrada A14 con code e rallentamenti che hanno interessato l’intero tratto della costa Picena, dai confini con l’Abruzzo fino al Fermano inoltrato.

Oggi dovrebbe infatti essere l’ultimo giorno “difficile” prima della pausa estiva. Domani i mezzi pesanti non circoleranno e domenica, finalmente, saranno smantellati i cantieri per il blocco estivo che vedrà l’A14 “libera” dai lavori fino al 6 settembre, quando gli operai incaricati dalla Società autostrade torneranno al lavoro. Sta dunque per concretizzarsi quanto annunciato nelle scorse settimane in seguito all’accordo tra la Regione Marche e la società Autostrade per l’Italia.

I lavori in corso stanno interessando i guard rail ma soprattutto le galleria del tratto di autostrada che attraversa i territori di Fermano e Piceno. Sette i tunnel oggetto di interventi: Porto San Giorgio, Pedaso, San Basso, Castello, San Cipriano, Cupra Marittima e Acqua Rossa. Cantieri attivi dal mese di aprile dello scorso anno. A settembre, insomma, i problemi e i disagi legati ai lavori riprenderanno. A questo punto si rende quantomai necessario rivedere il sistema di viabilità urbana e, proprio in queste settimane, è stato presentato il progetto del comitato “Io Resto qui e ci arrivo facile” che ha ipotizzato la realizzazione di una strada alternativa che sia in grado di collegare la parte Sud a quella Nord della città: dalla zona di Santa Lucia al quartiere di San Filippo Neri.

