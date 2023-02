Si infortuna mentre pota un albero a Cupra Maritima, recuperato con il verricello dall'eliambulanza

CUPRA MARITTIMA - Stava potando unalber o nelle campagne di Cupra Marittima​ quando all'improvviso si è infortunato: come abbia fatto ancora non si sa bene ma sul posto alle 10.45 di questa mattina sono intervenuti i vigli del fuoco. La squadra del distaccamente di San Benedetto ha raggunto l'area particolarmente impervia, mentre sul poso è stata chiamata anche l'eliambulanza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 10:45 circa per soccorrere un uomo che è rimasto coinvolto in un incidente mentre era intento ad effettuare delle operazioni di potatura di un albero nelle campagne di Cupra Marittim.

La squadra VVF del Distaccamento di San Benedetto del Tronto ha raggiunto l’area del sinistro particolarmente impervia ed ha collaborato con i sanitari per soccorrere l’uomo, per il quale si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza Icaro 01, che ha sbarcato sul posto medico, infermiere e Tecnico di Elisoccorso del Cnsas. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasferito con il verricello a bordo per il trasporto presso il trauma center di Ancona Torrette. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, un'ambulanza 118 e polizia locale.