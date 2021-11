Calo del fatturato a causa del Covid: ecco i sostegni comunali alle imprese

CUPRA MARITTIMA - Aiuti Covid per le imprese che hanno registrato un calo di fatturato, 16 le domande ammesse. Il Comune di Cupra sta inviando, in questi giorni, alle attività locali i vari sussidi per un importo complessivo di 14mila euro.



«Una misura di finanziamenti totalmente nuova e condivisa da tutta l’amministrazione a favore delle attività» esordisce il sindaco Alessio Piersimoni. «Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa azione di solidarietà concreta – prosegue il primo cittadino - ed essere quindi vicini a quelle persone e dunque categorie maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Una misura nuova come del resto lo è anche l’emergenza sanitaria. Destiniamo così parte dei fondi Covid a chi genera ricchezza e lavoro nel nostro territorio, e che è stato costretto a dove chiudere la propria attività. Attività impossibilitate ad offrire un servizio ai cittadini». Nello specifico il contributo varia in base alla percentuale di riduzione del fatturato: 300 euro se la contrazione oscilla tra il 25 e il 30 per cento, 800 euro se va dal 30 al 40, 1100 euro se supera il 40 per cento.



L’ufficio Ragioneria del Comune aveva predisposto, nei mesi scorsi, un bando per contributi a fondo perduto rivolti a quelle realtà imprenditoriali costrette a rimanere chiuse e dunque hanno registrato una riduzione del fatturato nel 2020 rispetto all’anno precedente. Hanno potuto fare richiesta di erogazione del bonus le imprese e titolari di partite Iva con sede legale nel territorio comunale di Cupra e che a seguito dell’emergenza sanitaria sono state costrette a chiudere l’attività per un determinato periodo. Ma gli aiuti messo in campo dall’Amministrazione comunale di Cupra non riguarda solo le attività. «È ancora aperto, fino al 30 novembre, il bando per i buoni spesa e pagamento delle utenze per le famiglie che ne hanno bisogno – tiene a sottolineare il sindaco di Cupra Marittima - Così come la riduzione della Tari per le attività sia nell’anno precedente sia per il 2021, ancora più importante».

