Furibonda lite in famiglia dopo pranzo Botte alla sorella, è gravissima

CUPRA MARITTIMA - Una donna è stata soccorsa dai sanitari e dall'eliambulanza in gravi condizioni per via di una serie di colpi al capo alcuni dei quali inferti anche con un oggetto di metallo. E' il drammatico epilogo di una violenta lite scoppiata in una abitazione di Cupra Marittima in contrada San Michele poco dopo l'ora di pranzo e che ha visto come protagonisti un fratello e una sorella. Ad avere la peggio è stata la donna che ora è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Torrette di Ancona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti a colpirla ripetutamente sarebbe stato il fratello che all'arrivo dei carabinieri è stato subito arrestato e quindi portato in caserma.