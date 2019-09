Scontro frontale fra auto Automobilista di 30 anni è grave a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA – Grave incidente stardale questa mattina intorno alle sette sulla strada Valmenocchia in territorio di Cupra Marittima. Due auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stata una Fiat Panda che si è ribaltata.Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 arrivati a bordo di tre ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Constatate le gravi condizioni di un'automobilista di 30 anni è stato disposto il suo trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Al suo fianco c'era il padre che ha riportato ferite ma non gravi. Anche il conducente della Fiat Punto è stato tarsportato al pronto soccorso di San Benedetto ma non è grave.