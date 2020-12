Addio maestra Pina, apprezzata insegnante e instancabile organizzatrice di iniziative culturali

CUPRA MARITTIMA - La Comunità di Cupra Marittima ha perso improvvisamente ed inaspettatamente una persona ben nota per il suo ruolo di insegnante, ma anche per le sue molteplici iniziative di cui si è resa protagonista. Giuseppina Dominici, da tutti conosciuta come la maestra Pina. Una donna dotata di esuberante vitalità, di un carattere gioviale, amichevole, sempre disponibile e generoso. Da ricordare la sua dedizione per la nascita e per il successo del periodico “Cupra e la Val Menocchia “, di cui è stata da sempre impegnata redattrice.

Altra iniziativa di successo, a cui ha contribuito in modo fattivo, è stata quella teatrale; dapprima come presidente del Gat, quindi fondatrice ed animatrice del Ctc (Compagnia Teatrale Cuprense). Questi sono solo alcuni aspetti della sua vita, che ha lasciato certamente un’impronta, e non solo a Cupra Marittima. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato nello sgomento quanti l’hanno conosciuta ed apprezzata, e soprattutto la sua amata famiglia, alla quale va l’unanime e sentito cordoglio della comunità. Lascia il marito Marcello e i figli Silvia e Luca Vagnoni, ingegnere al comune di Cupra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA