Truffa dell'eredità: cassiere di banca salva un'anziana

CUPRA MARITTIMA - E’ stato un solerte funzionario di banca a sventare una truffa ai danni di un’anziana che stava per consegnare cinquemila euro nelle mani di due malfattori. I due avevano infatti circuito la donna con con la solita storia dell’eredità. E' accaduto a Cupra Marittima. L’anziana, stando al loro raggiro, avrebbe infatti potuto percepire 150 mila euro, lasciatele da un non meglio identificato parente scomparso, a patto che versasse, per tempo, cinquemila euro di spese di segreteria. L’impiegato dell’istituto di credito, stupito dalla richiesta di quella non trascurabile cifra, ha chiesto spiegazioni alla donna che gli ha raccontato il fatto. Così l’uomo ha chiamato i carabinieri che hanno raggiunto la zona con una pattuglia. Quando la donna è uscita i militari hanno visto due persone avvicinarsi a lei e sono entrati in azione. Li hanno bloccati e controllati. Si trattava di due persone di origini siciliane già note alle forze dell’ordine. Non essendoci stata la flagranza del reato sono stati denunciati.