Trionfo di tipicità alla Fiera: il paese per domenica si tira a lucido anche con interventi di manutenzione

CUPRA MARITTIMA - Non solo hobbisti e artigiani, ma anche eventi dedicati allo sport e alla rievocazione della pesca animeranno la Fiera di Cupra che torna domenica 29 maggio dopo tre anni di pausa forzata tra Covid e prima ancora dal maltempo.



Oltre cento espositori, compresi quelli legati alla gastronomia e prodotti tipici, animeranno il lungomare di Cupra Marittima e parte delle vie centrali del paese dalle 8 alle 20. «Stiamo lavorando da tempo a questa Fiera, un appuntamento legato alla tradizione del nostro paese che risale agli anni Ottanta – tiene a precisare il sindaco Alessio Piersimoni - Dunque stiamo mettendo in campo una serie di iniziative per renderla quanto più accattivante per i residenti e turisti. Un ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo Rossella Iobbi dell’ufficio Commercio». In particolare in zona Flammini, lungomare centro, dalle 10 alle 12 si terrà l’esibizione outdoor di group cycling e total body a cura dell’asd Sportime; per informazioni contattare il numero 3661673819.

Mentre presso il campetto “I care”, a partire dalle 10.30, sarà allestito il Villaggio dei bambini e dei ragazzi con gonfiabili a cura dell’associazione “Quei bravi ragazzi” e “Consulta giovanile”. Ci sarà un evento dedicato anche alla rievocazione della pesca con la sciabica a cura della Lega navale italiana sezione di Cupra Marittima: dalle 10.30 presso la spiaggia antistante il campetto “I care”. E poi nel pomeriggio musica itinerante con la street band Mistrafunky.



«Una fiera desidera e attesa dalla cittadinanza che come amministrazione vogliamo rilanciare - commenta il vicesindaco Lucio Spina - Abbiamo arricchito un appuntamento che entrato nella tradizione del nostro paese con una serie di eventi dedicati ad adulti e bambini. Inoltre abbiamo coinvolto anche la sezione locale della Lega navale per una rievocazione di pesca con la sciabica. E per creare un clima ancora più festoso nel pomeriggio ci sarà la street band che girerà per tutto il mercato fieristico intrattenendo i visitatori».



Grande lavoro anche da parte dell’assessore al Bilancio Fausto Imberti: «Da alcuni giorni stiamo portando avanti una serie di opere legate alla manutenzione del lungomare, ma senza tralasciare i quartieri, per rendere il paese ancora più accogliente. Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori al paese alto. La gente ha voglia di tornare a stare insieme e condividere dei momenti all’insegna della spensieratezza».

