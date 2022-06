Cupra Marittima, era a due passi dalla Statale Adriatica a terra e privo di sensi. Soccorso un ciclista di 61 anni

CUPRA MARITTIMA - Mistero su cosa è accaduto ad un uomo di 61 anni, B.M. di Cupra, che ieri pomeriggio è stato trovato in terra e privo di sensi. E’ accaduto nei pressi di via Roma, a ridosso della Statale 16. L’uomo era in bici quando, per causa al vaglio della polizia locale, è caduto in terra battendo la testa e perdendo i sensi. E’ stato trovato in quelle condizioni e trasportato al Madonna del Soccorso. Era stata allertata anche l’eliambulanza ma alla fine non è stato reputato necessario il trasferimento al Torrette di Ancona. Ora si attende che l’uomo recuperi i sensi per capire cosa sia accaduto: se sia caduto da solo o se, invece, a provocare l’incidente possa essere stata un’auto.

