Nuova sfida del piromane: ​scoppia un altro incendio in collina

CUPRA MARITTIMA - Il piromane torna a sfidare le forze dell’ordine. Nella notte tra domenica e lunedì sono infatti tornate le fiamme in contrada San Michele, tra le colline che si affacciano su Cupra Marittima.Intorno all’una e trenta del mattino di ieri è infatti scattato l’allarme con alcuni automobilisti che hanno allertato il 115 segnalando della fiamme che stavano avvolgendo un’area piena di sterpaglie. Dal distaccamento di San Benedetto sono subito partite due squadre di vigili del fuoco, tra cui i componenti della speciale unità antincendi boschivi che hanno raggiunto l’area e riportato, nel giro di poco tempo, la situazione alla normalità. Le cause del rogo sono ufficialmente ancora ignote ma è altissima, per non dire quasi certa, la possibilità che si sia trattato di un episodio doloso dal momento che quell’area è stata particolarmente presa di mira dal piromane, o dai piromani, che negli ultimi due mesi hanno creato parecchi problemi tra i territori di Cupra Marittima, Grottammare e Ripatransone arrivando, in una notte, ad appiccare il fuoco per cinque volte nel giro di poche ore.