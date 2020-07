Schianto frontale sulla Statale tra una minicar ed una Bmw: grave un ragazzino di 15 anni

SAN BENEDETTO - Grave schianto frontale ieri sera sulla Statale Adriatica a Cupra Marittima: grave un ragazzino di 15 anni.

Erano circa le 22 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri: si sono violentemente scontrate una Bmw ed una minicar. E' stato proprio il conducente di quest'ultima, un ragazzino di 15 anni, ad avere la peggio. Il giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. I soccorritori del 118 lo hanno portato al Madonna del Soccorso di Ascoli Piceno, ma poi, viste le sue gravi condizioni, è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette. Illeso l'altro conducente.

