CUPRA MARITTIMA Cantieri aperti a Cupra Marittima. Dalla sistemazione della scarpata sulla strada San Gregorio Magno al rifacimento dell’impianto di illuminazione che sta interessando il parco del Castello Sant’Andrea fino alla realizzazione del marciapiede in contrada Boccabianca: procedono i lavori sul territorio cuprense dove gli operai comunali stanno ultimando la sistemazione delle spiagge pubbliche e la ripiantumazione di otto palme. In particolare l'intervento sulla strada San Gregorio Magno prevede la sistemazione della scarpata in direzione della curva, in prossimità dell'ex campeggio, dopodiché le maestranze procederanno con la realizzazione della zanella; ultimati questi interventi si passerà al rifacimento del tratto stradale nei punti danneggiati.

L’impianto

Nel frattempo una ditta incaricata sta provvedendo al rifacimento dell'impianto di illuminazione all'interno del parco, dove si trova l'anfiteatro e che sarà riaperto nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il marciapiede che collegherà la strada Statale 16 all’ingresso dei campi sportivi, ha una lunghezza di circa 200 metri e si trova sul lato nord della provinciale Montevarmine, nel quartiere Piero della Francesca: largo due metri dalla Statale fino all’inizio del quartiere per poi diventare di quattro metri nella parte che costeggia il campo sportivo proprio per consentire alle persone di assistere ai vari eventi sportivi.

Si tratta di un progetto per la messa in sicurezza dei frequentatori della strada, ma anche di riqualificazione degli spazi, poiché tra la carreggiata e gli impianti sportivi saranno messe a dimora essenze arboree e installate panchine per chi assisterà a un evento sportivo senza necessariamente dover entrare sugli spalti.

L’appalto

I lavori sono stati assegnati alla ditta Saf di Aureli Vinicio, il progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Nicolino Calvaresi di Cupra. Prosegue anche la realizzazione del primo e nuovo asilo nido comunale in via delle Conchiglie a Cupra Marittima. Si tratta di un’opera del valore complessivo di 900mila euro, finanziato con fondi Pnrr. I lavori sono stati appaltati alla ditta Gran Sasso Costruzioni con un ribasso del 14,45 per cento.