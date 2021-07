Rifiuta il ricovero dopo l'abuso di cocaina e se ne va: trovato mentre salta su cofani e tettini delle auto

CUPRA MARITTIMA - Follia nella notte a Cupra Marittima dove, intorno alle 4, un uomo in preda al delirio ha iniziato a saltare su una fila di auto parcheggiate danneggiandole. È successo lungo la Statale 16 ed è intervenuta una pattuglia della stazione dei militari di Cupra Marittima. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto non è stato semplice immobilizzare il trentenne dato che era in forte stato di agitazione. A quel punto sono stati richiesti rinforzi e sul posto oltre ad una volante della Polizia è arrivata anche un’ambulanza del 118 arrivata da San Benedetto che ha trasportato il ragazzo in ospedale. Una volta giunti al Madonna del Soccorso i carabinieri, hanno scoperto che il trentenne era stato proprio qualche ora prima in pronto soccorso per un abuso di cocaina, ma aveva rifiutato il ricovero e se ne era andato.

