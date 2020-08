Le fiamme sono troppo deboli: il piromane delle colline questa volta colpisce a vuoto

CUPRA MARITTIMA - Questa volta il piromane non è riuscito a creare danni. Qualcuno, intorno alle 7 e 30 di ieri mattina, ha infatti provato ad appiccare un incendio tra le sterpaglie a bordo strada in contrada San Michele, a Cupra Maritima , a ridosso del confine con il territorio comunale di Ripatransone.

La tempestività di reazione dei pompieri ha però consentito di circoscrivere le fiamme ad uno spazio di pochi metri prima che la situazione potesse degenerare.



Continua insomma ad agire il folle che anche quest’estate sta seminando il panico lungo le colline che si affacciano su Cupra Marittima. Nelle scorse settimane aveva colpito in più di una occasione sempre nella stessa zona. L’ultima volta era accaduto la settimana scorsa con un incendio appiccato in contrada San Michele in un’area poco distante dal luogo in cui ieri ha provato a dare fuoco a tutto. C’è comunque la massima allerta lungo il territorio con continui pattugliamenti di polizia locale, forze dell’ordine e volontari. Una presenza, la loro, che ha limitato le azioni del piromane, prova ne è il fatto che quest’anno il numero di roghi sembra essere inferiore rispetto a quelli che si erano registrati la scorsa estate. Il lavoro delle forze dell’ordine è ovviamente anche finalizzato ad individuarlo e fermarlo come era accaduto quattro anni fa nell’area di Montefiore quando un altro folle fu sorpreso e arrestato mentre cercava di appiccare un incendio.

