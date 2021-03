Paura nella notte, brucia contrada San Michele a Cupra Marittima. Il piromane è tornato a colpire

CUPRA MARITTIMA – E' tornato a colpire dopo lunghi mesi di inattività. Il piromane, o piromani, che tengono la Riviera sotto scacco ormai da qualche anno sono tornati a colpire. Mesi di appostamenti, trappole e controlli serrati non sono serviti fino ad ora a niente. Ieri notte le fiamme hanno avvolto le campagne di contrada San Michele. Ancora una volta nella stessa zona. Le fiamme, intorno all’una di questa notte, in contrada San Michele, tra le campagne di Cupra Marittima. Il rogo ha interessato una vasta zona di vegetazione lontana dalla strada. I residenti hanno allertato il 112 dopo aver visto i bagliori che arrivavano dalla zona. In soccorso sono intervenuti i pompieri di San Benedetto al lavoro nell'area per circa tre ore.

Ultimo aggiornamento: 15:50

