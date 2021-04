Cupra Marittima, paura e fiamme nella notte. Nuova scorribanda del piromane che torna ancora a colpire

CUPRA MARITTIMA - Torna la paura, puntuale come un'orologio torna a colpire il piromane che da anni ormai tiene in scacco le forze dell'ordine e volontari antincendio di tutta la provincia. Le fiamme sono tornate a lambire di notte abitazioni, strade e poderi sulle colline della Valmenocchia e a cavallo tra i territori di Cupra, Ripatransone, Massignano, Grottammare fino a spingersi anche nel confinante Fermano.

L'incendio divampata poco dopo la mezzanotte è avvenuto in contrada San Silvestro, e i vigili del fuoco di San Benedetto hanno impiegato un'ora per spegnerlo e mettere la zona in sicurezza. Anche questo luogo d'azione del piromane è diventato da alcune settimane uno dei punti preferiti dove colpire.

Il copione è sempre lo stesso: di notte la paura e l'emergenza, di giorno la conta dei danni mentre emerge la consapevolezza ormai che dopo anni di terrore, scorribande e appostamenti ancora il piromane si fa beffe di tutto e di tutti.

