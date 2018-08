Un turista di 20 anni minaccia di buttarsi dalla finestra di un hotel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA – Un turista ventenne di Modena in vacanza a Cupra Marittima insieme ad un amico ha minacciato di buttarsi dalla finestra al quarto piano dell'hotel in cui soggiorna. L’amico, visto le condizioni psicofisiche ha allertato immediatamente il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Grottammare. Gli operatori sanitari sono stati attenti a non agitare ulteriormente il giovane che minacciava di suicidarsi. Alla fine il giovane è stato calmato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto dove è stato ricoverato.