Scontro frontale sulla statale Adriatica Grave una donna

CUPRA MARITTIMA - Grave incidente stradale questa mattina a Cupra Marittima sulla strada statale Adriatica. Una Mercedes Classe C è andata a sbattere con una Volkswagen. Nella prima auto c’erano due persone, un uomo di Acquasanta e un altro di origini albanesi mentre nella Volkswagen una cuprense che è stata trasportata in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Nello scontro la Marcedes ha avuto un principio di incendio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Il traffico è rimasto paralizzato.