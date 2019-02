Inseguito sull’autostrada dopo il furto di un’automobile arrestato dopo 200 chilometri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - I ladri d’auto si spostano a Cupra Marittima ma, questa volta, scattano la manette. Un malvivente pugliese è infatti stato intercettato e bloccato dalla polizia stradale di Vasto mentre sfrecciava sull’autostrada A14 al volante di una Peugeot 208 appena rubata trafugata a Cupra Marittima e poi riconsegnata all’ignaro proprietario che si è sentito suonare il campanello dai carabinieri che gli comunicavano, di buon mattino, di aver recuperato l’auto che lui non sapeva neppure che gli fosse stata rubata. Il ladro ha messo in pratica il solito e ormai tristemente noto sistema per rubare il veicolo. Ha forzato la portiera, sostituito la centralina elettronica, avviato il motore e preso la strada della Puglia. Questa volta il furto riguardava una Peugeot 208 che si trovava parcheggiata in via Piero della Francesca a Cupra Marittima. L’automobile è stata però intercettata poco dopo, sull’A14 dalla polizia stradale di Vasto che ha riconosciuto il soggetto alla guida, un pugliese di Cerignola già noto alle forze dell’ordine, e lo ha inseguito bloccandolo pochi chilometri più avanti.Il ladro è stato arrestato mentre l’automezzo, seppur danneggiato dall’opera del malvivente, è stato riportato a Cupra Marittima e riconsegnato al legittimo proprietario.