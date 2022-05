Frontale tra un'auto e un camion sulla Statale all'alba: grave un uomo, strada chiusa due ore

CUPRA MARITTIMA - Un grave incidente è avvenuto all'alba di questa mattina sulla Statale 16 Adriatica nel territorio di Cupra Marittima. Erano circa le 5 quando, per cause ancora la vaglio dei carabinieri, si sono scontrati fronalmente un camion ed un'auto. È stato il conducente di quest'aultima ad avere la peggio: per lui era stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, ma nell'impossibilità di volare è stato comunque trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Inevitabili disagi alla circolazione: la Statale è rimasta chiusa per un paio d'ore.

Ultimo aggiornamento: 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA