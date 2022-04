Giovane si schianta con l'auto contro il guardrail per evitare l'impatto con un cinghiale che attraversa la strada

CUPRA MARITTIMA - Incidente stradale all'alba sulla Statale Adriatica nel tratto compreso fra i comuni di Cupra Marittima da Grottammare. Una giovane stava rincasando dopo il turno di lavoro in un locae quando all'altezza del viadotto sul torrentre Acquarossa per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile è andata a schiantarsi contro il guardrail. Per fortuna dietro di lei c'era una sua collega che ha assistito all'impatto ed è stata la prima a soccorrerla e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli e gli operatori sanitari del 118. Pare che a causare l'inciodente sia stato l'attraversamento della carreggiata di un cinghiale. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dove le sue condizioni non sono gravi

