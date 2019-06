Incendio nella notte: torna l'incubo del piromane in Val Menocchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Torna l'incubo del piromane lungo la Val Menocchia. Come già accaduto negli ultimi anni, le fiamme si sono sviluppate in un'area particolarmente delicata in quanto interessata dalla presenza di un distributore di metano. L'allarme, questa volte, è scattato nel cuore della notte con i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto che sono stati impegnati per diverso tempo in una scarpata che si trova a Sud del tracciato della Val Menocchia in territorio di Cupra Marittima. Il fuoco non ha creato grossi problemi se non fosse stato per il fatto che il rogo era stato appiccato in una zona impervia. Sulle cause del rogo non ci sono versioni ufficiali ma il fuoco avrebbe quasi certamente natura dolosa. Torna insomma l'incubo della piromania lungo una zona che, negli anni passati, è stata martoriata dagli incendi tanto che sono stati organizzati, prmai da diversi anni, dei pattugliamenti diurni e notturni finalizzati ad intercettare situazioni di potenziale pericolo.