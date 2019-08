Le colline di nuovo in fiamme: non si allenta l'assedio dei piromani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Sembra esserci stata anche questa volta la mano del piromane. Ancora fiamme sulle colline che si affacciano su Cupra Marittima. I vigili del fuoco di San Benedetto sono dovuti intervenire, poco prima delle due della notte scorsa, in Contrada San Michele per far fronte alle fiamme appiccate nella stessa zona per ben due volte. Il primo allarme è partito dalla zona settentrionale della Contrada ed ha visto l'intervento della squadra partita dal comando di San Benedetto.Spente le prime fiamme è arrivata una nuova segnalazione di incendio, sempre dalla stessa Contrada ma sul versante meridionale. Alla fine è stato anche necessario il supporto di un'altra squadra di pompieri giunta dal comando provinciale di Ascoli. L'intervento è durato oltre due ore. Alla base dell'incendio c'è quasi certamente la mano del piromane che da settimane sta seminando il panico nella zona.