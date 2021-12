Un boato nella notte scuote la frazione, crolla un immobile in stato di abbandono

CUPRA MARITTIMA - I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono dovuti intervenire nella notte scorsa per il crollo di un immobile abbandonato in contrada Sant’Andrea a Cupra Marittima. Si tratta di un vecchio caseggiato già in stato di abbandono che i proprietari avevano messo in sicurezza, temendo il peggio, transennando la zona. Il forte boato del crollo nella notte ha impaurito i residenti della contrada che hanno immediatamente alletrato i vigili del fuoco sambenedettese. Per fortuna, si è trattato solo di un crollo perché nessuno si è fatto male.

