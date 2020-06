Auto piomba su 4 giovani, una ragazza di 24 anni in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Una ragazza pesarese di ventiquattro anni lotta è in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona in seguito ad un incidente stradale avvenuto, nella nottre tra sabato e domenica, a Cupra Marittima. L'incidcente è avvenuto alle 3 e 30 in contrada San Silvestro, la strada che dalla Statale 16 conduce al centro abitato.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Un'Alfa Romeo 4C con a bordo un cuprense 34 anni, A.D.C., ha infatti travolto una ragazza di 24 anni, G.C. appartenente ad una comitiva di pesaresi che sono in vacanza in un campeggio della zona. La ragazza è rimasta schiacciata sotto l'auto ed ha riportato più traumi e gravi conseguenze dall'accaduto. I carabinieri sono al lavoro sulla dinamica dell'incidente ma quello che è certo è che i ragazzi stavano rientrando a piedi verso il campeggio Verde Cupra che si trova a poca distanza dal luogo dello spaventoso incidente.