Con il ritorno in zona arancione il piromane torna a incendiare le colline. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti

CUPRA MARITTIMA – Con il ritorno in zona arancione anche il piromane è tornato a bruciare. E' entrato nuovamente in azione sabato notte in contrada San Michele a Cupra Marittima, dove sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per spegnere le fiamme. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Secondo i vigili del fuoco si tratta anche in questo caso di un incendio doloso, l'ennesimo nel giro di poche settimane sulle colline di Cupra Marittima, Grottammare e Acquaviva Picena.

