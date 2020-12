Il piromane torna a incendiare le colline, l'allarme dato da automobilisti di passaggio

CUPRA MARITTIMA - Dopo una pausa autunnale il piromane è tornano a incendiare le colline fra Cupra marittima e Ripatransone. Sono quasi sicuramente, infatti, di matrice dolosa i due incendi divampati ieri notte in contrada San Michele, a cavallo tra i comuni di Cupra Marittima e Ripaptransone. I residenti della zona e alcuni automobilisti di passaggio hanno subito dato l'allarme e in pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno provveduto a spegnere le fiamme nell'arco di poco tempo. Sulle cause dell'incendio, oltre ai vigili del fuoco, indagano i carabinieri.

