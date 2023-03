Ha vinto 20mila euro con “Super Natale” ma ancora non ha ritirato i soldi. Caccia al fortunato giocatore di Cupra Marittima

CUPRA MARITTIMA - Ha vinto 20mila euro con "Super Natale", ma ancora non ha riscosso la vincita. Si cerca il fortunato giocatore che lo scorso dicembre ha partecipato all'iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar, dove sono stati assegnati ben 600 premi garantiti da 20 mila euro ciascuno nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 155 di martedì 27 dicembre, n. 156 di giovedì 29 dicembre e n. 157 di sabato 31 dicembre).

Una vincita è avvenuta nel punto vendita Sisal di Fabrizio Fabioneri Via Adriatica Nord 42 44 proprio il 31 dicembre a Cupra Marittima, ma non è mai stata ritirata: ci sono 90 giorni per poterlo fare (dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e l'ultimo giorno è il 30 marzo. Dunque controllate bene nei cassetti, in borsa o nelle tasche. Ventimila euro potrebbero essere a portata di mano.