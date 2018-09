Boato nella notte: banditi incappucciati fanno saltare il bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Quell'esplosione questa mattina intorno alle 5 ha svegliato e spaventato gli abitanti della zona di via Ruzzi e scaraventato pezzi dell sportello bancomat a metri di distanza.Colpo esplosivo prima dell'alba alla filiale della Carifermo a Cupra Marittima. Secondo le prime testimonianze tre banditi incappucciati avrebbero fatto saltare il bancomat per poi caricare i soldi in auto e darsi alla fuga, prima dell'arrivo dei carabinieri. Il bottino è ancora da quantificare, ma sarebbe di diverse migliaia di euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza.