Automezzo in fiamme all'interno della galleria, riaperto il tratto dell'A14 fra Grottammare e Pedaso ma restano le code

CUPRA MARITTIMA - Pochi minuti fa è stato riaperto il transitot sull'autostrada A14 dopo la chiusura questa mattina per un'ora del tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancora a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria San Basso al km 296 nel territorio di Cupra Marittima. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Dopo la chiusura del tratto il traffico era rimasto bloccato e si sono registrati tre chilometri di coda in direzione Ancona; un chilometro in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Grottammare. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a Grottammare si consiglia di percorrere la statale Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pedaso.

Ultimo aggiornamento: 10:19

