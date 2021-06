Investita una donna vicino alla Statale. In ospedale le sue condizioni si aggravano, portata in eliambulanza a Torrette

CUPRA MARITTIMA - Una donna è stata investita da un'auto mentre in sella alla sua bicicletta percorreva il tratto un tratto di strada in centro vicino alla Statale Adriatica. Subito soccorsa e portata all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto poi le sue condizioni sono andate velocemente peggiorando tanto da consigliare i medici a chiedere l'aiuto dell'eliambulanza per il trasporto d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona.

L'incidente è avvenuto in largo Europa nel pomeriggio. A far cadere la donna, di 78 anni, che al momento dell'urto era in sella ad una bicicletta è stata un'automobile condotta da una persona del luogo.

Immediati i soccorsi. A gestire la situazione è stata la polizia locale cuprense che ha coordinato l’intervento del 118 e gestito la viabilità. Le condizioni della donna però, dopo la prima stabilizzazione e il suo trasporto al vicino ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, hanno iniziato però a peggiorare. Immediato a quel punto il suo trasporto in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA