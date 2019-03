Dà in escandescenze in un ristorante della costa e aggredisce carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Nella notte scorsa i carabinieri di Cupra Marittima hanno dovuto bloccare e ricondurre alla calma un trentenne del posto il quale, in evidente stato di agitazione psicofisica, aveva dato in escandescenze in un ristorante dove alcuni avventori hanno chiamato prontamente in soccorso i carabinieri. L’uomo, alla vista dei militari e del personale del 118 intervenuto per le proprie competenze, si è scagliato contro un carabiniere procurandogli delle lievi ferite prima di essere immobilizzato. Il giovane, una volta identificato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.