Giovane di 33 anni ritrovato morto nella sua casa Una scena agghiacciante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Un ragazzo di 33 anni di Cupra Marittima è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i suoi genitori. Sul posto è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto non c'era più nulla da fare. Gli investigatori non escludono che a causare il decesso del giovane cuprense possa essere stata una overdose di eroina. I carabinieri di Cupra Marittima stanno indagando sulle cause.