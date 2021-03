Equipe di vaccinatori con 15 medici in pensione per accelerare sulla profilassi contro il Covid

ASCOLI - Firmata la convenzione tra l’Area Vasta 5 e la Croce Verde di Ascoli per la creazione di una equipe vaccinale di volontari suppletiva. Responsabile del progetto è stata nominata Diana Sansoni, ex direttrice sanitaria dell’Area Vasta 5.

Un progetto al quale tutti gli operatori sanitari possono aderire e che consentirà sia a chi è in pensione sia a chi è in servizio attivo di mettere a disposizione la propria professionalità per il tempo che può offrire. E, tutto questo, al fine di accelerare la campagna vaccinale contro il Covid-19, in particolare, per i soggetti fragili.

Al progetto, che fino ad ora, è il primo nelle Marche, hanno già aderito una trentina di persone, delle quali 15 sono medici. Di questa equipe fanno parte anche alcuni infermieri, due farmacisti e personale amministrativo. Le vaccinazioni verranno eseguite presso la palestra di Monticelli. Anche se è orientato ai soggetti fragili, l’equipe si sposterà su indicazione della direzione dell’Area Vasta 5, per procedere alla vaccinazione di altri soggetti. Una iniziativa, quella siglata tra l’Area Vasta 5 e la Croce Verde, salutata con favore e che dovrebbe dare nuovo impulso alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Un modo per dare una mano ai medici chiamati in queste settimane a una campagna vaccinale di massa e che alcune volte ha rischiato di segnare il passo sia per la mancanza di vaccini che per la carenza di personale.

Da martedì, con l’obiettivo di accelerare sulla campagna vaccinale, sono scesi in campo anche i medici di medicina di base del Distretto di Ascoli con una partecipazione larghissima, tanto che sono 74 su 80 i professionisti che hanno aderito all’invito dell’Ordine dei Medici e dell’Area Vasta 5. I medici di base vaccineranno gli over 80 presso i loro ambulatori con il vaccino Moderna e AstraZeneca. Lunedì, invece, saranno vaccinati i pazienti affetti da malattie bronco polmonari croniche i cui nominativi sono stati trasmessi alla Direzione dell’Area Vasta 5 dalla Pneumologia guidata dal primario, Vittorio D’Emilio. Si è mossa con anticipo anche il reparto di Neurologia in Area Vasta, guidato dal primario Cristina Paci. Sono già stati trasmessi alla Direzione dell’Area Vasta il 50% delle persone affette da gravi patologia in carico al reparto e la prossima settimana sarà inviato l’altro 50% dei nominativi. Dopo la vaccinazione dei pazienti in carico alla Pneumologia si procederà alla vaccinazione dei pazienti affetti da scompensi cardiaci e subito dopo i pazienti in carico a Neurologia.

Sul fronte ospedaliero quella di ieri è stata una giornata di relativa calma, anche se resta il nodo dei posti letto ormai saturi, a cominciare dalla terapia intensiva e semintensiva. Insomma, sta funzionando e anche molto bene il piano organizzativo messo in piedi dalla direzione sanitaria dell’Area Vasta 5 che, proprio ieri, ha ricevuto, i ringraziamenti da parte delle autorità sanitarie dell’ospedale di Jesi, per la grande dimostrazione di solidarietà dimostrata dalla direzione sanitaria della nostra Area Vasta che anche nei momenti di grave criticità non ha lasciato indietro nessuno, accogliendo pazienti provenienti dalle altre Aree vaste, in particolare, da Jesi.

Intanto Orgoglio Civico chiede la massima attenzione nella organizzazione territoriale dei posti letto per pazienti Covid, soprattutto allo scopo di ottenere una equa distribuzione in base alle necessità. «Questo fazzoletto di territorio rivierasco- afferma il presidente Benito Rossi - precisamente il Madonna del Soccorso, non riuscirà a contenere tutti i pazienti provenienti dal resto della regione Marche, per cui l’ipotesi dei 30 posti individuati presso la Stella Maris può avere un fondamento se l’operazione è destinata a liberare la Medicina e la Geriatria del Madonna del Soccorso. Ci avrebbero ventilato che i 30 posti verrebbero utilizzati per pazienti provenienti da tutto il territorio e quindi nulla cambierebbe per l’ospedale sambenedettese anzi verrebbero meno 30 posti per i pazienti no Covid, se così fosse confermato. Va bene la collaborazione ma se fosse così, la sensazione è che i problemi diventerebbero maggiori. Riteniamo pertanto che questo aspetto, non secondario, vada chiarito, anche in virtù della difficoltà di reperire posti letto no Covid dal Pronto soccorso».

