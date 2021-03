Stop ai vaccini AstraZeneca, più di cento convocati per la profilassi rimandati a casa. Il racconto di chi ha fatto la dose

ASCOLI Dopo il blocco della somministrazione, in via precauzionale, del vaccino Astrazeneca deciso dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), ieri pomeriggio un centinaio di persone che si sono presentate al centro vaccinazioni di Monticelli sono state rimandate a casa. Questa mattina erano in programma altre cento vaccinazioni riguardanti gli over 80 e il personale della scuola, ma anche in questo caso l’Area Vasta 5 sarà costretta a rimandare le persone a casa.

Stessa sorte anche per 20 agenti appartenenti alle forze dell’ordine che proprio questa mattina dovevano essere vaccinate nel distretto sanitario. Ogni giorno, nella palestra di Monticelli, sono previste 198 vaccinazioni, 99 la mattina e altrettante nel pomeriggio e, naturalmente, il blocco deciso dall’Aifa ha spiazzato tutti. Per quanto riguarda i medici di base non partiranno prima di aprile quando saranno terminate le prenotazioni prese sul portale delle Poste. Lo stop ad AstraZeneca potrebbe comportare un ulteriore ritardo, tralasciando le complicazioni relative alle modalità di somministrazione del vaccino.



Il lotto incriminato

Dopo il sequestro della partita ABV 5811 nonostante le rassicurazioni del personale sanitario, la campagna vaccinale ha segnato decisamente il passo, con moltissime persone che hanno rinunciato alla vaccinazione e sono tornate a casa. Ad essere spiazzati, soprattutto, gli over 80, convinti di ricevere uno dei due vaccini Pfizer e Moderna, si sono visti proporre, invece, quello dell’Astrazeneca. A quel punto la decisione di rinunciare e tornarsene a casa, anche perchè le scorte dei primi due vaccini in Area Vasta sono, per il momento, esaurite, nel senso che sono state accantonate solo per il richiamo. Dall’inizio della campagna vaccinale in tutta l’Area Vasta 5 sono state somministrate circa 5.000 dosi di vaccino Astrazeneca. Domenica c’è stata una adesione dell’80% a S. Benedetto ma molto meno ad Ascoli. Connesso con la sospensione in via cautelativa del vaccino Astrazeneca c’è il discorso relativo alle persone che fatta la prima dose, entro 12 settimane devono ricevere il richiamo. Ecco, perchè, le autorità sanitarie della nostra Area Vasta si augurano che l’Ema decida in tempi brevi e proceda allo sblocco del vaccino anglo-svedese. Per questi motivi tutti attendono con impazienza che l’Aifa dica una parola, in senso positivo, sul vaccino Astrazeneca. «Ho avuto reazioni con febbre alta dopo il vaccino AstraZeneca -afferma la comandante della polizia locale, Patrizia Celani - ma lo rifarei immediatamente anche domani perchè con il Covid non si scherza e molti non si rendono conto delle conseguenze che il virus comporta». Convinta della necessità della vaccinazione anti-Covid è anche l’insegnante Cristina Brozzi che tra l’altro ha ricevuto, come altre duecento persone in Area vasta, proprio la fiala del lotto ritirato in Piemonte dopo un decesso sospetto. «Io sono assolutamente serena e lo rifarei. D’altronde sottovalutiamo spesso cosa c’è scritto nel bugiardino dei farmaci che assumiamo. Qualsiasi medicinale può avere controindicazioni ma ora dobbiamo pensare a combattere il virus e il vaccino è una delle armi, oltre alle misure preventive (distanziamento fisico, mascherine, pulizia), che abbiamo». Andando ai numeri sulla pandemia, i nuovi positivi in Area Vasta 5, secondo i dati forniti dalla Regione, sono 23, portando il totale dall’inizio della pandemia a 8.128 positivi.



I contagi

Va anche precisato che i dati che si riferiscono alle giornate di sabato e domenica vanno presi con molta cautela, perchè nel fine settimana diminuisce il numero dei tamponi effettuati. Sul fronte ospedaliero sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva, le stesse del giorno precedente e per non farsi trovare impreparati, la direzione dell’Area Vasta 5 ha deciso di aumentare di due unità il numero dei posti letto in terapia intensiva portandoli a 14, così come sono stati aperti altri 15 posti letto presso il reparto Covid 2 dell’ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto, destinati alla degenza ordinaria. Attualmente, sono in totale 129 i pazienti Covid ricoverati presso le strutture dell’Area Vasta 5, il Mazzoni di Ascoli e il Madonna del Soccorso di San Benedetto (dei quali più del 30% provenienti dalle altre Aree Vaste) e nella Rsa di Ripatransone. Un flusso che continua incessantemente e la direzione del’Area Vasta 5 sta facendo i salti mortali per cercare una sistemazione a tutti i pazienti Covid che arrivano ai due Pronto Soccorso. Ieri, infine, è deceduta per Covid un’anziana di 78 anni di Grottammare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA