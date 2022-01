Ascoli e San Benedetto chiudono le scuole per due giorni: «Vogliamo ridurre i rischi connessi alla probabile presenza di soggetti positivi asintomatici»

ASCOLI - Covid, scuole chiuse ad Ascoli e San Benedetto il 7 e l'8 gennaio 2022. Lo hanno deciso i sindaci delle due città con un provvedimento del tutto analogo e una nota congiunta diffusa pochi minuti fa nella quale le amministrazione di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto informano che nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 gennaio tutte le scuole di ogni ordine e grado, site nei comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, resteranno chiuse.

C'è anche una dichiarazione dei due primi cittadini: «Le attività scolastiche saranno sospese in presenza, affinché si possa avere un quadro più completo dei casi di positività che stanno purtroppo emergendo, anche a seguito dei ritrovi di Capodanno. Si tratta di un provvedimento di buon senso, volto a ridurre i rischi connessi alla probabile presenza di soggetti positivi asintomatici. Cogliamo l'occasione per invitare tutta la cittadinanza alla massima prudenza e attenzione: i casi di positività sono in aumento in tutto il territorio ed è fondamentale che ciascuno rispetti rigorosamente le regole in vigore e adotti tutte le misure precauzionali».

