Effetto Covid sulle casse comunali. I revisori dei conti scrivono al Comune: «Attenti alle spese»

SAN BENEDETTO - «Monitorare costantemente l’andamento delle entrate e delle spese». La raccomandazione che più volte viene ribadita dal collegio dei revisori all’amministrazione comunale nella relazione stilata in merito al bilancio di previsione. L’effetto Covid si fa sentire anche sulle casse comunali.

E non poteva essere diversamente in un anno in cui ci sono state minori entrate per imposte e prestazioni, così come maggiori costi al fine di garantire i servizi. A questo fanno riferimento i tre revisori Sandro Lucchetti, Marcello Testa e Gianfranco Diotalevi vista l’incertezza sull’andamento degli incassi, legata alla pandemia, derivante da proroghe, esenzioni e dilazioni di pagamento di imposte, tasse e proventi di servizi del Comune sia da norme statali che da provvedimenti municipali, nonché dalla crisi economica generale.

Le previsioni di spesa risentono anch’esse dell’incertezza generale a causa della difficoltà di previsione sulla continuità dei servizi e sulla determinazione dell’onere effettivo delle misure deliberate dall’Ente a sostegno di famiglie e imprese nel quadro di peggioramento progressivo delle condizioni economiche generali. «In questo contesto il Collegio – affermano i tre revisori - non può esimersi dal raccomandare un costante ed attento monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese, nonché degli incassi e dei pagamenti e l’attuazione di politiche prudenziali. Riguardo alle previsioni di cassa si dovrà tenere conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni».

Inoltre in merito ai pagamenti e alle scadenze l’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni. Nel caso di mancato rispetto di tale termine non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, fino a quando non si provvederà all’adempimento. Infine il collegio suggerisce all’ente di adeguare ulteriormente il fondo per passività derivanti dai rischi per contenzioso e deliberare quanto prima la programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2023.

