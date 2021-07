Cluster da 11 positivi nella comunità straniera e famiglia di turisti spagnoli contagiata: tutti al Covid Hotel

SAN BENEDETTO - Un cluster di 11 persone di una comunità straniera a Montefiore sono risultate positive al virus e già nella giornata di oggi verranno trasferite al Covid hotel di Gabicce Mare. Nella stessa struttura è stata portata la famiglia spagnola, madre, padre e tre figli che avevano deciso di trascorrere un periodo di vacanza nel Piceno e risiedevano in un residence di Villa Sant’Antonio.

La famiglia dopo aver accusato i primi sintomi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito positivo. Intanto raddoppiato il numero di sabato. Il punto tamponi di viale dello Sport ha visto, anche ieri, una notevole affluenza. Basti pensare che alle 17 erano già stati circa 230 i giovani che si erano presentati per sottoporsi al test molecolare. Un’ottima risposta dopo le ansie e le preoccupazioni, ancora alte per la verità, legate al focolaio successivo alla festa nel locale di San Benedetto. Tra sabato e ieri, insomma, sono stati circa 500 i ragazzi per il test. I risultati complessivi saranno disponibili probabilmente già nel corso della giornata di oggi. Ieri intanto c’è stato un vertice tra il sindaco Pasqualino Piunti e il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica Claudio Angelin. «La risposta è stata ottima - spiega il sindaco che ha avuto l’idea di mettere in piedi questa iniziativa - e va assolutamente fatto un plauso ai ragazzi e ai loro familiari».

