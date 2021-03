Contagi in aumento fra gli alunni, il sindaco chiude due scuole primarie

SAN BENEDETTO - Il sindaco di san Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, ha appena annunciato in un video pubblicato sui social che entro la giornat di oggi firmerà l'ordinanza con la quale chiude le scuole primarie Marchegiani (Paese Alto) e Alfortville (Porto d’Ascoli) a seguito dell'auimento dei casi di positività al Coronavirus da parte di alunni e personale scolastico. “Sono provvedimenti presi – ha spiegato Piunti in un video postato sui social – perché il principio di cautela per quanto riguarda soprattutto i nostri bambini e le nostre famiglie viene prima di tutto”.