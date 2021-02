Il Comune in aiuto degli anziani over 80 per le prenotazioni dei vaccini anti-Covid

ASCOLI - Si apre una settimana molto importante, in città, sul fronte dell’emergenza Covid. Dal punto di vista delle attività legate all’aspetto sanitario , oggi il sindaco Fioravanti incontrerà il direttore generale dell’Area vasta 5, Milani, per definire tutti i dettagli organizzativi legati all’utilizzo della Casa della gioventù, a Pennile di sotto, a partire dal prossimo sabato 20 febbraio, per le vaccinazioni alle persone ultraottantenni.

Si metteranno a punto, quindi, tutti gli aspetti logistici per il rispetto dei protocolli Covid e anche per agevolare nel miglior modo possibile la fruizione della struttura già per l’avvio ufficiale delle vaccinazioni di massa per contrastare la pandemia. Si sta valutando, come ha fatto Grottammare, se mettere a disposizione personale per aiutare gli anziani nelle prenotazioni. Ma, allo stesso tempo, questa settimana sarà importante anche dal punto di vista del sostegno economico alle famiglie più fragili e in difficoltà, considerando che fino al 22 febbraio, proseguirà l’invio delle domande per ottenere i circa tremila buoni spesa comunali resi disponibili dall’Arengo utilizzando i 152mila euro governativi residui. Ma mentre si completano le operazioni legate a questo quarto bando per i buoni acquisto di beni alimentari e di prima necessità, il sindaco Fioravanti e l’assessore alle politiche sociali Brugni stanno studiando un’ulteriore misura per mettere in campo a favore delle famiglie anche i 45mila euro raccolti dalla Protezione civile grazie alla generosità e solidarietà degli ascolani. È previsto per oggi, come detto, il faccia a faccia tra il sindaco Marco Fioravanti e il direttore generale dell’Area vasta 5, Cesare Milani per mettere a punto nel dettaglio tutti gli aspetti organizzativi in vista dell’avvio ufficiale delle vaccinazioni di massa anticovid che, a partire dal 20 febbraio, riguarderanno in questa fase gli ultraottantenni.

L’Arengo ha dato ufficialmente la disponibilità della struttura già utilizzata per lo screening di massa, ovvero la Casa della gioventù, e in tal senso si riproporrà in linea di massima lo stesso tipo di organizzazione che ha già funzionato per l’attività dei tamponi rapidi gratuiti sulla popolazione ascolana. Si definiranno tutti gli aspetti logistici anche per il rispetto del distanziamento, con percorsi interni e segnaletica adeguata, così come si procederà anche alla riserva di sosta, nel piazzale esterno – che dovrebbe essere comunque presidiato da vigili urbani, protezione civile ed eventuali volontari – per agevolare i flussi di auto in arrivo per le vaccinazioni. Considerando che arriveranno anche auto e minibus da tutte le località dell’hinterland. Si ipotizza, al momento, una presenza di circa 200 persone al giorno. L’incontro di oggi servirà anche per capire se si renderà necessario garantire un eventuale supporto informativo per le persone anziane al fine di agevolarle nelle fasi della prenotazione. Mentre fino al 22 si protrarranno le domande per i nuovi buoni spesa comunali, l’Arengo sta studiando, come detto, anche una ulteriore misura di sostegno alle famiglie maggiormente in difficoltà economiche.

Si intende, infatti, definire le modalità per garantire un’ulteriore appendice di sostegno alle famiglie al fianco dei buoni spesa, dei bonus per le partite Iva con le operazioni di erogazione quasi concluse e dei contributi per gli affitti in arrivo nel mese di marzo per circa 250 famiglie. Sostegno che sarà garantito utilizzando e distribuendo i 45mila euro raccolti dalla Protezione civile grazie alla solidarietà e al grande cuore dei cittadini e delle imprese ascolane.

