Vaccinazioni al palasport con l’incubo delle rinunce: i prenotati che rifiuteranno saranno messi in fondo alla lista

ASCOLI - Riprende questa mattina in Area Vasta 5, come in tutta la regione, ad eccezione di Ancona e Macerata, dove ieri pomeriggio ci sono state le prime iniezioni, la campagna vaccinale sospesa lunedì scorso dall’Aifa per le verifiche sul vaccino AstraZeneca.

Saranno 198 le persone che nel corso della giornata si recheranno presso il Palazzetto sportivo di Monticelli per ricevere la prima dose del vaccino. Ad essere coinvolti sono gli over 80 e gli insegnanti e a tutti questi soggetti verrà somministrato il vaccino AstraZeneca.



L’attesa

C’è attesa, da parte delle autorità sanitarie dell’Area Vasta 5, per verificare come risponderanno le persone chiamate a ricevere la prima dose del vaccino anglo-svedese dopo le polemiche dei giorni scorsi che hanno portato allo stop della campagna vaccinale. C’è un timore e cioè che ci possano essere dei rifiuti da parte soprattutto degli anziani, alimentato anche dal fatto che la mattina di lunedì scorso, giorno nel quale l’Ema prima e successivamente l’Aifa hanno dichiarato lo stop alla campagna vaccinale con l’AstraZeneca, moltissime persone, in particolare, gli over 80 hanno rifiutato di essere vaccinati con il vaccino anglo-svedese e sono tornati a casa. Adesso, dopo le rassicurazioni dell’Ema e dell’Aifa, si attende la risposta delle persone per verificare se le paure e i timori della scorsa settimana sono definitivamente scomparsi come auspicano gli operatori sanitari che alla campagna vaccinale annettono grande importanza per mettere all’angolo la pandemia.



Le prenotazioni

Dall’Area Vasta 5 fanno sapere che le persone che si sono prenotate e che non accetteranno di essere vaccinate con il vaccino AstraZeneca scivoleranno in fondo alla lista e saranno richiamate quando la lista delle prenotazioni stesse sarà esaurita. E non è detto che al momento della successiva convocazione le persone che hanno rifiutato la dose del vaccino AstraZeneca riceveranno uno degli altri vaccini in circolazione attualmente, cioè, il Pfizer e il Moderna. In altre parole, una persona non potrà scegliere il vaccino da farsi iniettare. Basterà questo per convincere, soprattutto, gli over 80 a partecipare attivamente alla campagna vaccinale? La giornata di oggi sarà importante anche su questo versante, nel senso che si potrà verificare la risposta della popolazione alla campagna vaccinale indipendentemente dal vaccino utilizzato.



Il disguido

Ieri mattina, per un errore sulla piattaforma del sito delle Poste, diverse persone si sono recate presso il Palazzetto dello sport di Monticelli per farsi vaccinare. Una volta constatato che la campagna vaccinale riprende solo questa mattina sono tornate a casa. Dal Distretto di Ascoli fanno anche sapere che le persone che dovranno recuperare la vaccinazione, saltata in questi giorni, saranno contattate telefonicamente dal Distretto stesso per fissare un nuovo appuntamento. Intanto, la campagna vaccinale in Area Vasta 5 è proseguita nei giorni scorsi con la somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna alle persone che nelle tre settimane precedenti hanno ricevuto la prima dose. Sul fronte della pandemia cè da registrare una impennata di contagi nella giornata di ieri. Secondo i dati diffusi dalla Regione sono 83 i nuovi positivi al Covid-19 rispetto ai 44 del giorno precedente, con un raddoppio di casi. Una circostanza che, però, presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 5 non desta molte preoccupazioni. «L’andamento altalenante di nuovi positivi - confermano al Dipartimento - è dovuto al numero di tamponi che viene effettuato. Più se ne fanno e vengono processati più è alta la probabilità che il numero di positivi cresca. Non ci sono, quindi, al momento, motivi di allarme per il diffondersi della pandemia nel nostro territorio con una situazione che è attualmente sotto controllo. Insomma, nessuno particolare motivo di preoccupazione».



Gli ospedali

Solo per dare qualche numero, il bollettino della regione segnala che i casi positivi nel Piceno dall’inizio della pandemia sono 8.387 con 1.812 persone in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero, ieri, la situazione era abbastanza rassicurante, con 104 persone ricoverate nei reparti Covid dell’Area Vasta 5 e i posti di terapia intensiva (14) tutti occupati. Una situazione che è comunque gestibile, grazie all’efficienza della Direzione sanitaria dell’Area Vasta 5, che anche nei momenti di difficoltà è riuscita, grazie a una perfetta organizzazione a non lasciare indietro nessuno.

