Il centro storico e San Marco, jolly dell’Arengo per l’estate per rilanciare il turismo nel dopo pandemia

ASCOLI - Prenotazioni al posto delle restrizioni. Dimenticando prima possibile la dannata “zona rossa” che, con un colpo di spugna, ha per ora cancellato del tutto le speranze delle prime prenotazioni, ma, soprattutto, stendendo un tappeto rosso ai potenziali visitatori della città in vista della prossima estate, con un adeguato programma di attività e iniziative.

Questi gli obiettivi del Comune di Ascoli, in questa fase, finalizzati ad agevolare la ripartenza del turismo nel capoluogo piceno. Nel silenzio assordante dell’emergenza covid, restrizioni annesse, in realtà si sta già lavorando sottotraccia, a Palazzo Arengo, per farsi trovare pronti nel momento in cui, protocolli e virus permettendo, si potrà ricominciare a viaggiare. Anche in direzione di Ascoli. E su questo fronte, al di là delle programmazioni a lunga gittata, il sindaco Marco Fioravanti e la giunta comunale stanno provando a mettere in campo alcune iniziative mirate a restituire aria da respirare a tutti gli operatori del settore turistico e all’indotto. Una strategia per l’immediato che si impernia fondamentalmente su due potenziali poli di attrazione: il centro storico e la sua forte matrice culturale (anche puntando sull’accessibilità per tutti) e il colle San Marco con tutto il filone naturalistico-ambientale e sportivo. Con un ulteriore appendice sul fronte della promozione, dopo i video con i testimonial, costituita dal programmato inserimento di Ascoli e le sue bellezze nell’app “Viaggiare Italia”.

La speranza, in poche parole, è quella di un’estate in cui si torni a parlare di posti letto in termini turistici, anziché sanitari. Si corre contro il tempo, quando mancano poco più di due mesi all’inizio della nuova stagione estiva, per mettere in campo strumenti, infrastrutture e iniziative in grado di attrarre e accogliere il maggior numero di visitatori sotto le cento torri. Uno degli interventi per cui l’Arengo sta pigiando sull’acceleratore è quello del Parco avventura sul pianoro di San Marco, ovvero uno di quegli spazi con attrazioni e percorsi naturalistici che in altre parti d’Italia funzionano da potenziali attrattori. In tal senso, sbloccato il progetto definitivo, adesso si cerca di stringere i tempi per l’appalto dei lavori in modo da completare l’intervento (costo 150mila euro) con inaugurazione già quest’estate.

Altro tassello, inserito dalla giunta comunale, quello dell’assegnazione ad una cooperativa, fino al 2023, di un’area sul pianoro di circa 4.500 metri quadrati per l’attivazione di un centro all’aria aperta per la riabilitazione di varie tipologie di utenza e per la formazione di giovani, in aule didattiche all’aria aperta, in materia di educazione ambientale, civica e alimentare e con attività sportive. Con l’area che, comunque, aldilà delle attività programmate, resterà liberamente fruibile da tutti. Un discorso che potrebbe essere completato, ma solo a medio termine, anche dall’avviso con cui la Provincia di Ascoli intende affidare in gestione per 20 anni – previa riqualificazione – una struttura ricettiva attualmente inutilizzata, sempre sul pianoro di San Marco.Parallelamente alle azioni per la valorizzazione dell’area del colle San Marco, l’amministrazione comunale si muove anche per arricchire le potenzialità attrattive del centro storico.

In questa direzione, è stato approvato un progetto, denominato “OspitalitAscoli”, mirato a rendere la città delle cento torri accessibile a tutti i visitatori, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Puntando, quindi, ad attrarre anche questo particolare target di visitatori attraverso la creazione di appositi itinerari per scoprire le bellezze del centro storico, l’installazione di una specifica segnaletica e l’attivazione di un portale specifico che informi su tutti i servizi per disabili, oltre all’adeguamento graduale delle strutture ricettive cittadine, con il loro coinvolgimento, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento è finanziato con fondi del bando Iti 1 per 160mila euro. Nel frattempo, per gli obiettivi più a lungo termine, l’Arengo si prepara a presentare al Ministero per le Infrastrutture, ad aprile, il progetto per il rilancio del centro storico che include anche la realizzazione di un nuovo hotel etico, gestito da persone con disabilità, nella suggestiva struttura di Palazzo Saladini Pilastri di corso mazzini che, in caso di finanziamenti ministeriali, sarebbe acquistata dall’amministrazione comunale.

