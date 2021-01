A palestre e sodalizi sportivi contributi fino a 5mila euro, l’Arengo tende la mano alle associazioni

ASCOLI - Uno stop al rinnovo di diversi contratti a tempo determinato, ma anche un freno tirato, precauzionalmente, sui consumi per non intaccare i risparmi e la voglia comunque di resistere, adattandosi al momento, da parte degli imprenditori locali: questi i segnali che arrivano sul fronte dell’emergenza Covid, ad Ascoli, in questo avvio del 2021.

LEGGI ANCHE

Le fiamme distruggono un'auto e ne danneggiano un'altra: tanta paura

Italia arancione nel weekend del 9 e 10 gennaio: ecco cosa si può fare e cosa no

L’anno del vaccino e della speranza che, però, si trascina dietro inevitabilmente tutti gli effetti a cascata di una pandemia che ha, comunque, scombussolato l’economia locale.

Il bando

E in questo contesto difficile l’Amministrazione comunale prepara una iniezione di fiducia al settore delle attività sportive con un bando che prevede contributi alle associazioni del settore, frenate anche dalle restrizioni Covid, che potranno andare da mille fino a cinquemila euro ciascuna. Uno scenario economico locale che, comunque, appare congelato nell’attesa di poter ripartire, con imprese e cittadini – come conferma il sindacalista di lungo corso Giuseppe Pacetti della Uil - impegnati a tenere sott’occhio le spese di fronte al punto interrogativo sui prossimi mesi.



I contratti a termine

«Effettivamente – sottolinea Pacetti – si registra il mancato rinnovo di diversi contratti a termine, proprio per un atteggiamento precauzionale delle aziende del Piceno che, di fronte ad un punto interrogativo sulla durata di questa emergenza sanitaria, preferiscono contenere i costi e non sbilanciarsi in rinnovi contrattuali. Considerando che i lavoratori a tempo determinato rappresentano circa il 30% della mappa occupazionale sul territorio. Magari si tornerà riassumere una volta che si rivedrà la luce. Il problema però è che, parallelamente, crescono le persone che nella provincia rimangono senza una retribuzione e quindi si trovano in difficoltà, andando anche ad abbassare ulteriormente i consumi». «Su questo fronte, - aggiunge l’esponente della Uil - sarebbe invece auspicabile che mantenessero i livelli occupazionali almeno quelle aziende di settori che sicuramente non hanno avuto cali di fatturato, come ad esempio nei settori farmaceutico, dell’edilizia, alimentare e altri. Ad esempio, è sicuramente da giudicare negativamente la decisione della Pfizer di mandare a casa una sessantina di persone che operavano attraverso agenzie di lavoro in un momento in cui, comunque, le vendite di farmaci non sono diminuite oltre al fatto di previsti incassi dal vaccino». «Anche da parte dei consumatori, - aggiunge Pacetti – c’è una limitazione dei consumi per non intaccare i risparmi in una fase di estrema incertezza. Ma a mio avviso si può guardare avanti con un po’ di ottimismo, auspicando che il vaccino possa in tempi ragionevoli incidere positivamente anche sull’economia, considerando che gli imprenditori locali vogliono resistere a tutti i costi e che una volta usciti dall’emergenza ci sarà la voglia dei risparmiatori di tornare a spendere».



Le attività sportive

Dopo i bonus per le partite Iva e i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, ora l’Arengo pubblica un avviso per tendere la mano a tutte le realtà che svolgono attività sportive in città. Si tratta di un bando con il quale l’Amministrazione comunale intende erogare contributi ad associazioni sportive regolarmente affiliate alle federazioni, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, altre realtà che promuovono attività motoria tra i cittadini senza scopi di lucro e anche le scuole per le attività legate ai Giochi della gioventù.



La scadenza

I contributi, che potranno essere richiesti entro il prossimo 29 gennaio, varieranno da mille fino cinquemila euro per ciascuna associazione. Per l’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute e documentate per attività promozionali tese ad avvicinare i giovani (fino a 14 anni) alla pratica sportiva, il contributo massimo sarà di 1.033 euro. Per l’avvenuto acquisto di attrezzature sportive, arredi per impianti sportivi e lavori di manutenzione eseguiti negli impianti sportivi comunali, il contributo massimo sarà di 5.165 euro. Contributi fino a 1.550 euro per manifestazioni sportive nazionali o internazionali; fino a 2.582 euro per convegni e iniziative a livello nazionale o per attività motorie per la terza età. Poi 561 euro per i Giochi della Gioventù e 1.032 euro per eventi sportivi legati a gemellaggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA