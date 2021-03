Un anziano over 80 su due non fa il vaccino AstraZeneca. Ecco quali sono le patologie a rischio controindicazioni

ASCOLI - Dopo la sospensione precauzionale è ripresa ieri mattina in Area Vasta 5, come in tutta la regione, la campagna vaccinale contro il Covid-19, che era stata stoppata lunedì scorso dall’Ema per approfondimenti sul vaccino AstraZeneca.

I risultati della campagna vaccinale di ieri mattina, almeno per quanto riguarda il distretto di Ascoli, non sono stati eccelsi. Infatti, secondo i numeri dello stesso Distretto, sono stati somministrati, per quanto riguarda AstraZeneca, 48 dosi di vaccino. Dodici persone hanno rifiutato la somministrazione del vaccino anglosvedese, mentre 22 soggetti sono stati esonerati per patologia e altri due esonerati perchè in regime protetto. Per quanto riguarda, invece, il vaccino Pfizer, sono stati effettuate 86 dosi di richiamo. In pratica, su 90 persone prenotate, tra over 80 e insegnanti, sono state somministrate 48 dosi di AstraZeneca, quasi il 50%. Meglio sono andate le cose a San Benedetto, dove su 80 prenotazioni, 74 persone si sono sottoposte alla vaccinazione con il vaccino AstraZeneca, mentre sei hanno rifiutato il vaccino.



La diffidenza nei confronti del vaccino AstraZeneca dunque permane nell’Ascolano ma dal distretto sanitario del capoluogo fanno sapere che per le prime dosi sarà somministrato sempre il vaccino Astrazeneca a meno che il medico vaccinatore rilevi la presenza di condizioni di estrema vulnerabilità. Quali? Chi ha avuto una emorragia cerebrale, un ictus o ha avuto casi di trombosi in famiglia.

LEGGI ANCHE

Zona rossa e arancione, dagli spostamenti agli amici e ai negozi: cosa si può fare nel weekend

Vaccino, Burioni: «Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive, rischiate danni gravi»

Parole comunque chiare che fanno capire che indietro non si torna. Un percorso che viene ribadito anche dalle precisazioni che sono arrivate nel pomeriggio, quando sempre dal Distretto di Ascoi hanno fatto sapere che il vaccino in uso è AstraZeneca. Insomma, nessuno può scegliere quale vaccino fare. Se, poi, qualcuno dovesse rifiutare la prima dose del vaccino anglo-svedese, scivolerà in fondo alla lista delle prenotazioni e sarà richiamato solo quando la lista stessa sarà stata smaltita. E, anche in questo caso, non c’è alcuna certezza che al momento della riconvocazione, venga somministrato il vaccino Pfizer o Moderna.

LEGGI ANCHE



Parole chiare quelle che trapelano dal Distretto di Ascoli, tanto per far capire che, almeno in questa fase, o si decide di vaccinarsi con l’AstraZeneca oppure si perde il turno. Non a caso, i problemi maggiori si sono avuti con gli over 80 che al momento della prenotazione pensavano che si sarebbero vaccinati con il Pfizer o con il Moderna. Inoltre, sempre dal Distretto, invitano i cittadini convocati per la vaccinazione, a portare oltre alla tessera sanitaria e al documento di riconoscimento, anche l’eventuale tessera di esenzione per patologia. Va, comunque, aggiunto, che i nominativi delle persone esenti per patologia sono contenuti in un archivio dell’Area Vasta 5, che li potrebbe fornire automaticamente al medico vaccinatore.



Sul piano della pandemia, secondo i dati della Regione, sono 70 i nuovi positivi al Covid-19, un pò meno di ieri, ma, comunque, un numero sempre abbastanza elevato. Una conseguenza anche dal numero di tamponi che vengono processati in Area Vasta 5 e che negli ultimi giorni sono in crescita. Sul fronte ospedaliero, sempre nella giornata di ieri, erano 103 le persone ricoverate nei reparti Covid dell’Area Vasta 5, con 13 pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto al giorno prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA