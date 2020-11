Sei anziani stroncati dal virus, tre medici del pronto soccorso positivi dopo il tampone

ASCOLI - La situazione dei contagi nei due ospedali peggiora. Sono saliti a tre i medici del pronto soccorso infettati mentre i degenti del reparto di medicina del Mazzoni, risultati positivi a seguito di contagio, sono stati trasferiti in parte a San Benedetto, e in parte in altri reparti in attesa della sanificazione dei locali. Stanno infine terminando i lavori per reperire 13 posti di terapia sub intensiva al Madonna del Soccorso.

Il guaio, purtroppo, è che mancano medici e soprattutto infermieri specializzati. Altri 13 posti letto saranno reperiti alla Murg di Ascoli con una stanza per “l’osservazione transitoria” al pronto soccorso (entro metà dicembre. Nella giornata di ieri sono purtroppo decedute sei persone: Giuseppe Spaccasassi di 71 anni di Monteprandone conosciuto nel mondo delle bocce, tre donne sambenedettesi di 85, 86 e 95 anni e due ascolani di 85 e 90 anni mentre 49 sono i nuovi contagi nel Piceno.



In particolare come sottolinea il sindaco Marco Fioravanti i città i positivi sono circa 1.300. E un appello ai sindaci a maggiore severità nei controlli parte dall’Ordine dei medici. L’Ordine dei medici e degli odontoiatri fa un appello a tutti i sindaci perchè facciano rispettare scrupolosamente le regole anti covid. «Più volte - afferma la presidente Fiorella De Angelis - ci siamo appellati al senso di responsabilità dei cittadini che in gran parte hanno comportamenti corretti, ma giungono a questo Ordine segnalazioni da parte di colleghi di tutta la provincia di continue violazione delle regole che mettono a rischio la salute di tutti». In questo momento la pandemia sta mettendo a dura prova sia la medicina territoriale che le strutture ospedaliere. «Il sistema sanitario è al limite del collasso per la saturazione di posti letto in sia in terapia intensiva sia in semi-intensiva che in degenza, ciò non permetterà di curare nè i pazienti Covid nè i pazienti affetti da altre patologie. Mai come in questo momento - conclude - i sindaci hanno il dovere di illustrare ai propri concittadini la gravità della situazione pandemica che stiamo vivendo e di sorvegliare e sanzionare atteggiamenti scorretti per la tutela della salute pubblica».



«Il Pronto Soccorso del Madonna del Soccorso di San Benedetto - segnala Fabio Urbinati di Italia Viva - ha ridotto gli accessi di circa l’80% e i sindacati denunciano 156 contagiati tra gli operatori sanitari degli ospedali del Piceno. Cosa sta succedendo? Al Madonna del Soccorso i reparti di geriatria e medicina generale sono già stati trasferiti altrove e la chirurgia praticamente è ferma in quanto tutti gli interventi urgenti, quindi legati al Pronto Soccorso, saranno dirottati al Mazzoni . La giunta Acquaroli ha deciso di disattendere il piano pandemico vigente assecondando le richieste del sindaco di San Benedetto e di alcuni comitati. Ritengo grave ed inaccettabile l’atteggiamento di questa maggioranza che sembra aver perso totalmente il controllo della situazione e non spiega ai cittadini lo stato dell’arte». «Troppi contagi tra operatori e pazienti, il sindaco difenda davvero il Mazzoni e chieda la divisione di strutture e percorsi sicuri dedicati a covid e no covid. Sono spariti tutti quelli che pur di racimolare voti sparlavano di sanità. Ora hanno l’onere e l’onore del governo, e devono fare scelte per la salute non per le prossime elezioni» accusano Ameli e Procaccini del Pd.



Il Comune di Offida doterà le scuole di un sanificatore dell’aria: un apparecchio che, grazie a un prodotto innocuo e con una tecnologia a nebbia secca, sanificherà costantemente gli ambienti scolastici. Inoltre, metterà a disposizione, con la collaborazione di un laboratorio certificato, un servizio domiciliare di esecuzione tamponi molecolari totalmente gratuito per i ragazzi in età scolare e per gli ultra sessantacinquenni.

