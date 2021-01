Emergenza all'ospedale Mazzoni, rimangono 5 posti letto. I pazienti ricoverati in Medicina spostati a Neurologia e Cardiologia

ASCOLI - Non solo stanno aumentando i contagi al Coronavirus nel territorio, ma cosa ancora più preoccupante, stanno schizzando paurosamente verso l’alto i ricoveri per il Covid nei due ospedali, il Mazzoni di Ascoli e il Madonna del Soccorso di S. Benedetto (dove ieri c'è stato il decesso di un’ascolana di 87 anni).

LEGGI ANCHE

Nelle Marche i morti per il Covid oggi sono 12. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 1723 /La mappa del virus in tempo reale

Vaccino Moderna, prime 47mila dosi in Italia: come cambia il piano di distribuzione

A ieri, presso il reparto Covid del nosocomio del capoluogo, c’erano 13 pazienti, otto in terapia ordinaria, quattro in semintensiva e uno appoggiato nel reparto di Urologia perchè positivo al Covid-19 anche se asintomatico. In pratica, restano disponibili solo cinque posti letto liberi prima di arrivare al livello di saturazione. Anche l’ospedale di San Benedetto non se la passa meglio, ma in questo caso c’è da considerare che il nosocomio della città costiera ha ospitato sul finire della scorsa settimana anche i pazienti dell’ospedale Murri di Fermo positivi al Covid-19, in tutto 23, dopo la scoperta del focolaio nel nosocomio fermano. E per un alunno positivo oggi è chiusa la scuola media di Appignano per la sanificazione.



I ricoveri

Sempre alla giornata di ieri, nell’ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto erano presenti 43 pazienti Covid-19, otto nel reparto di Rianimazione su dodici posti letto disponibili, dieci pazienti in terapia semintensiva, mentre erano dodici quelli ricoverati presso il reparto Covid 1 e 13 in quello Covid 2, entrambi destinati alla degenza ordinaria. Considerando che i posti letto disponibili presso il nosocomio di San Benedetto sono 55, restano ancora solo 12 posti letto da utilizzare prima che si arrivi al livello di saturazione. Per quanto riguarda l’afflusso dei pazienti da Fermo, questo dovrebbe rallentare un pò nei prossimi giorni, dopo che la direzione dell’Area Vasta 4 ha deciso di destinare tutto il quinto piano dell’ospedale Murri ai pazienti Covid-19, spostando Chirurgia e Urologia e le altre afferenti al Dipartimento chirurgico presso il sesto piano del nosocomio fermano. Intanto, vista la situazione di emergenza che si va delineando con una accresciuta domanda di posti letto per i pazienti Covid-19, è stato deciso di destinare i pazienti ordinari non solo presso la Medicina degli ospedali Di Ascoli e S. Benedetto, ma in Cardiologia e Neurologia.



Gli interventi chirurgici

Sempre nell’ottica di garantire un minimo di prestazioni dal punto di vista chirurgico sono state ripristinate alcune attività chirurgiche sospese nelle scorse settimane, come gli interventi alla cataratta. Per quanto riguarda, invece, gli interventi chirurgici programmati e non rinviabili, tutto procede secondo quanto previsto dai protocolli con questa attività che procede regolarmente. Misure con le quali si cerca di fronteggiare la recrudescenza della pandemia e di non bloccare le altre attività ospedaliere.



I vaccini

Dovrebbero arrivare questa mattina, nella farmacia dell’Area Vasta 5, le altre dosi del vaccino Pfizer secondo quanto previsto dal programma di distribuzione. Una fornitura che potrà dare nuovo slancio alla campagna vaccinale nel Piceno consentendo di arrivare entro la fine di marzo alla vaccinazione degli ultra ottantenni. Secondo le previsioni che si fanno nell’Area Vasta 5, se la fornitura del vaccino Pfizer dovesse proseguire con regolarità e con l’introduzione di quello di Moderna, entro il primo trimestre di quest’anno potrebbero essere vaccinati anche alcune persone appartenenti alla platea degli ultra settantenni. Ad oggi, risulta vaccinato buona parte del personale sanitario e di quello amministrativo dell’Area Vasta 5 e gran parte dei medici di Medicina generale e dei pediatri di Libera scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA