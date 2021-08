Via libera alla Notte Bianca, ma con capienza ridotta, vigilantes e Green pass per gli spettacoli

ASCOLI - L’entrata in vigore del Green pass costringerà gli organizzatori a rivedere alcuni aspetti della Notte bianca che si terrà martedì. Il Green pass è previsto per ogni spettacolo all’aperto, compresi quelli della Notte bianca. Gli over 12 che vi parteciperanno dunque dovranno essere muniti della certificazione verde (o di un tampone 48 ore prima) per potersi sedere in posti numerati e distanziati. Il questore Cesareo e il sindaco Fioravanti hanno permesso quest’anno lo svolgimento della Notte bianca la manifestazione che, ormai dal lontano 2004, propone eventi all’interno del centro storico nella lunga notte di San Lorenzo.

L’edizione

L’edizione di quest’anno, che viene organizzata dopo la pausa dell’estate 2020 dovuta al Covid, avrà inizio dopo le 20 di martedì prossimo e si snoderà tra le principali vie e piazze del cuore di Ascoli, grazie alla partecipazione di vari artisti e l’attivazione di sconti presso tutti i negozi di abbigliamento e accessori. La Notte bianca 2021 sarà organizzata dall’associazione Aps Italia in collaborazione con l’Arengo, in particolare con l’assessorato agli eventi del Comune. Ogni principale scenario del centro storico ospiterà uno spettacolo, con una capienza massima in ciascuna area per ogni evento pari a 80 persone, mentre le presenza consentita per le performance in piazza del Popolo sarà di 199 posti. La cospicua presenza degli uomini della Security, volta a far rispettare il piano di sicurezza predisposto nelle aree interessate, sarà fondamentale per evitare che possano verificarsi assembramenti durante la notte di San Lorenzo. I maggiori protagonisti della Notte bianca ascolana saranno personaggi appartenenti a vari settori del mondo dello spettacolo italiano: il cantautore “indie” Bugo sarà la star del salotto cittadino; gli artisti della “Compagna dei Folli” animeranno il chiostro di San Francesco; il duo comico “Lando e Dino” saranno i mattatori di piazza Ventidio Basso, mentre la musica live della band ascolana“Rock Anthology” infiammerà piazza Sant’Agostino. Ogni spettacolo, con inizio alle 21 e 30, avrà una durata di circa di mezz’ora ma come specificato con una capienza di spettatori ridotta.

Le limitazioni

Per via di queste limitazioni, durante la serata, ogni performance verrà ripetuta in quattro orari distinti, in modo di offrire ad un numero di spettatori più ampio la possibilità di intervenire, sempre nel rispetto delle normative anticovid. Oltre agli spettacoli, nel corso della “Notte dei Desideri”, non mancherà il cibo di strada grazie alla presenza di numerosi stand con le loro gustose specialità. E poi ci saranno mercatini, espositori e aree gioco e tanto shopping, grazie ai saldi decisi in ciascun negozio aperto. Per ogni esibizione a cui si intende partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 388-085220.

